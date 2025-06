Quand rentrer à la maison après 17 heures devient un luxe à Tahaa

C’est un casse-tête bien connu des habitants de Tahaa : comment rentrer sur leur île quand leur avion atterrit à Raiatea après 17 heures ? Après cette heure, les navettes maritimes régulières pour Tahaa ne prennent plus la mer. La traversée coûte habituellement 800 francs, mais le tarif peut être bien plus élevé en taxi boat. Certains préfèrent même à passer la nuit à Raiatea faute d’autres solutions.

« Pour l’avion, je choisis plutôt des vols le matin. Car après une certaine heure, les bateaux ne font plus de rotations sur Tahaa », confirme une habitante. « C’est très compliqué », abonde une autre, « surtout si l’avion est en retard. Il n’y a plus de navette (…) On se débrouille pour rentrer chez nous ».

C’est cette réalité du quotidien que Teumere Atger-Hoi, représentante de Tahaa à l’Assemblée, a voulu mettre en lumière. Il y a un mois, elle a interpellé le ministre des Grands Travaux sur ce sujet qui concerne l’égalité d’accès des administrés au service public.

« On pourrait faire l’effort de mettre en place une navette assez régulières directement depuis l’aéroport. Il faut que le gouvernement se concerte avec les compagnies aériennes pour trouver un prestataire », explique l’élue.

Les conséquences de cette situation sont concrètes. Ceux qui n’ont pas les moyens de s’offrir les services d’un taxi-boat sont parfois contraints de passer la nuit à la belle étoile, autour du marché ou sur le quai, en attendant la première navette du lendemain.

« Il faut qu’on se penche réellement sur ce problème que rencontre cette population depuis de nombreuses années », ajoute Teumere Hoi-Atger

À l’heure où la mobilité inter-îles reste un enjeu crucial, la question d’une navette du soir entre Raiatea et Tahaa demeure, pour l’heure, sans réponse concrète.

Dans une réponse écrite datant du 5 juin, le gouvernement reconnaît le problème et annonce un travail de fond, mais sans avancer de solution ni de calendrier.

Pour les habitants de Tahaa, rentrer chez soi après 17 h reste, pour l’instant, un véritable parcours du combattant.