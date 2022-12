Quand les fêtes riment avec feux d’artifice

Les feux d’artifice ont toujours la cote durant les fêtes de fin d’année, seule période de vente autorisée en Polynésie. Comme chaque année, le seul artificier du fenua a commandé un container plein de nouveautés. Depuis le 17 décembre, quinze stands sont mis en place à Tahiti et dans les autres archipels.

Selon le modèle des feux d’artifices, il faudra débourser entre 500 FCFP et 28 000 FCFP de budjet. Classés par catégories, les feux d’artifices de référence k1 pour la plus faible et k3 pour la plus dangereuse nécessitent des précautions d’usages. Lors de l’achat, les règles de sécurité sont systématiquement rappelées.

À la demande de sa famille, Tchongtai Lan-kaiau, une habitante de Raiatea, a profité de son passage sur Tahiti pour se fournir en feux d’artifice. Quant à Giau Kainoa, il a acheté des feux d’artifices pour faire plaisir à sa famille et marquer le coup en prévision du nouvel an.

Bastien Ponceblanc, gérant de la société Artifices Polynésie, déclare : “Pour l’instant, on a des ventes qui se passent bien (…) mais cela dépend aussi de la météo (…) Tous les ans, on commande un conteneur avec plusieurs types de feux d’artifice. Tous nos produits ne sont pas vendus aux enfants de moins de 18 ans. Dans le doute, le vendeur doit demander la carte d’identité.

(Crédit Photo : TNTV)

“Toutes les consignes de sécurité sont indiquées sur nos produits selon la classification du produit, poursuit-il. Nos vendeurs briefent les acheteurs sur les règles de sécurité à prendre en compte“. Bastien rappelle également que les feux d’artifices s’allument “le bras tendu et que l’on ne met jamais la tête au-dessus et qu’une fois que le produit est allumé, il faut attendre plusieurs minutes (…)“

Samedi soir aux 12 coups de minuit et parfois même avant, les feux d’artifice retentiront et illumineront le ciel de Polynésie. Prévoyez tout de même de mettre vos animaux à l’abri durant les festivités.