Purea Ateo : une nouvelle présidente à la tête de la FAPEEP

La succession s’est faite en douceur le 6 août dernier : Purea Ateo a pris officiellement la tête de la fédération des parents d’élèves de Polynésie ce lundi. Agée de 45 ans, elle succède à Tepuanui Snow et prend ses marques sur le terrain, que ce soit au collège de Henri Hiro ou encore à Faa’a, où elle est aussi cheffe d’entreprise et élue municipale. Elle doit désormais gérer une centaine d’associations de parents d’élèves.

“Dans les semaines à venir, je vais aller voir chaque association de chaque commune, donc Punaauia, Paea… Ca va nous donner beaucoup de travail, il y a aussi la presqu’île”, explique Purea. “Hier, la ministre m’a demandée après une réunion de m’occuper aussi des autres communes. On va surement aussi se déplacer aux Raromatai, il ne faut pas oublié les Raromatai qui font partie aussi de la fédération de la Polynésie”.

Femme discrète mais très active, Purea n’a pas peur de jongler entre plusieurs casquettes. Elle est aussi présidente de l’association des parents d’élèves de l’école Pamatai depuis 2018. Très investie dans l’éducation, elle débute sa mission par un objectif en ces temps de crise : éviter le décrochage scolaire. “S’il faut aller les voir dans les foyers, et bien je me déplace. Je vais discuter avec les parents d’élèves, quelles sont les problématiques, pourquoi ils n’envoient plus les enfants à l’école. La pédagogie est obligatoire”, détaille Purea.

Purea Ateo devrait également intégrer le CESEC l’an prochain lors du renouvellement des membres. Elle compte mener à bien son mandat à la tête de la fédération durant les quatre prochaines années.