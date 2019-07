Punaauia : un Tere Fa’ati en musique pour les matahiapo

Journée spéciale pour les matahiapo de Punaauia. Avec le maire Simplicio Lissant et quelques élus de la commune, ils se sont retrouvés pour prendre la route en truck et en musique. L’occasion de se rencontrer, discuter et échanger. “C’est formidable. Pour une fois que le sors avec des gens âgés comme moi. Ça nous fait sortir un peu de chez nous”, s’exclame Ninon Faimano Terooatea.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Sur les visages, les sourires effacent les signes de leur grand âge. Les matahiapo qui participent à cette sortie ont entre 60 et 86 ans. La mairie de Punaauia organise 4 fois par an des événements pour cette population parfois isolée. “Nous avions déjà l’habitude d’organiser des repas de rencontre pour regrouper tous ceux de plus de 70 ans. Et l’année dernière, on a mis en place l’expérience de faire cette sortie pour nos matahiapo un peu plus valides, en-dessous de 70 ans. L’expérience l’année dernière a été concluante, explique le maire Simplicio Lissant. Le but c’est de sortir nos matahiapo de leur train train quotidien.”

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Seul, en famille ou entre amis, ces grands-pères et grands-mères participent au tere fa’a’ati pour vivre une nouvelle jeunesse, le temps d’une sortie conviviale. Et pour cela ils peuvent compter sur les musiciens , parmi eux, le jeune Rainui Temanihi, élu Mister Heiva dans sa commune.