Punaauia : un nouveau parc à Vaiparaoa en 2025

Terrain de foot central, terrain de beach volley, espace work out, espace skateboard, tables de picnic et barbecue… Le projet du parc Vaiparaoa, dans le quartier Nu’uroa à Punaauia, a de quoi faire rêver. Le terrain de 10 000 m², affecté à la mairie de Punaauia en 2021, sera aménagé « pour en faire un parc qui profiter à toute la population du quartier » , écrit la ville sur son site.

Les riverains ont été sollicités pour donner dans une consultation publique, en juillet et août 2022, avant de participer à des ateliers de co-construction, permettant entre autres de dessiner le nouveau plan et de choisir les emplacements et dimensions des équipements.

L’esquisse du futur parc (Crédit : Ville de Punaauia)

L’esquisse a été présentée à la population le 12 décembre 2023, au cours d’une réunion publique.

À noter que le parc sera gardienné et entretenu par la ville de Punaauia. Une réflexion devra enfin être menée avec les habitants pour définir les horaires d’ouverture et le règlement général du parc.

Coût estimé du projet : un peu plus de 300 millions de Fcfp. La première pierre du nouveau parc Vaiparaoa devrait être posée au début de l’année 2025.