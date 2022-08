Punaauia : René Temeharo fait le point sur les travaux

Ils ont été reçus par le Tavana de la commune, Simplicio Lissant et une partie de son conseil municipal. Ils ont fait un point sur les travaux réalisés dans le cadre de la gestion des eaux pluviales, notamment sur la zone d’Outumaoro, où une plus grande anticipation et collaboration entre les services la Direction de l’équipement et ceux de la commune permettra de prévenir les risques liés aux inondations. L’ensemble de la délégation s’est ensuite rendue sur le site du bassin dégraveur de la rivière Vaipoopoo dont les travaux viennent d’être finalisés.

Par ailleurs, une des préoccupations de la municipalité portait également sur l’amélioration du maillage routier des quartiers situés entre la route des plaines et la RT1. Une étude de faisabilité en ce sens sera initiée par la Direction de l’équipement pour permettre une desserte optimisée des servitudes par les services municipaux et notamment les véhicules d’intervention des sapeur-pompiers.

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

Ainsi près de 1 000 foyers bénéficieront de ces accès qui permettront de fluidifier la circulation routière aux abords des établissements scolaires implantés dans la zone.

Enfin, des solutions techniques ont été évoquées en vue de désengorger la circulation au niveau du rond-point dit du « Méridien ». D’autres rencontres sont d’ores et déjà prévues dans les jours à venir, entre le ministère des Grands travaux et la commune afin de s’accorder sur les modalités de mise en œuvre.