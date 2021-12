Punaauia – Pose de la première pierre des travaux d’aménagement à PK18

Le “PK18” est un lieu très prisé de la population locale et des visiteurs. Durant les week-ends, ce sont près de 600 personnes qui, chaque jour, fréquentent ce lieu propice à la détente. C’est pourquoi en 2019, le Service du tourisme avait lancé une enquête d’opinion auprès de la population via les réseaux sociaux afin de recueillir leurs attentes et cibler leurs besoins avant d’entreprendre les travaux.

C’est la première fois qu’une consultation publique de ce type est lancée pour un aménagement public.

(Crédit photo : Présidence de la Polynésie française)

Aujourd’hui, la pose de cette première pierre marque une nouvelle identité visuelle et touristique pour ce site tellement apprécié de la population. Pour le Vice-président de la Polynésie : “les projets comme celui-ci, préparent l’avenir en termes de cohésion sociale, de développement durable en laissant aux générations futures la possibilité de vivre ce que nous vivons aujourd’hui” a-t-il déclaré.

Le coût total de cette opération, comprenant les études et les travaux d’aménagement, s’élève à 202 000 000 Fcfp.