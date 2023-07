Punaauia : nouvelle circulation au rond-point de l’ex-Méridien

C’est un point de circulation de la côte Ouest régulièrement saturé. Modifié le vendredi 21 juillet, le giratoire de Nu’uroa (ex-Méridien) n’autorise plus l’accès au quartier de la pointe des pêcheurs, exception faite des résidents.

Les véhicules venant de Paea sont désormais obligés d’emprunter le « shunt » et n’ont plus accès au giratoire. L’objectif recherché est de supprimer les mouvements intempestifs de véhicules sur le rond-point, de nature à ralentir le trafic en ce qu’ils obligent à céder le passage pour s’y insérer.

Des panneaux sens interdit seront mis en place dans quelques jours à Nu’uroa pour éviter les passages intempestifs, source de nuisance pour les riverains. La commune a également prévu de remettre des vignettes aux résidents concernés, pour permettre à la police municipale de mieux contrôler les personnes autorisées à emprunter cet accès, et dissuader celles qui veulent y passer pour arriver plus vite au giratoire. Dans l’attente, elle usera de pédagogie et programmera des contrôles avant de passer à la verbalisation.

Un sens interdit va être installé dans le quartier de la Pointe des Pêcheurs. Seuls les résidents de Nu’uroa y auront accès (Crédit Photo : TNTV)

Le réseau routier de Tahiti est un véritable casse-tête pour les gouvernements et maires successifs. Avec plus de 280 000 voitures en circulation en Polynésie, il est largement sous-dimensionné par rapport au parc automobile. Plus de la moitié des automobilistes passeraient tous les jours par ce giratoire de Nu’uroa.

Jordy Chan s’est déclaré conscient que ces mesures ne résoudront pas le problème de fond, car la route passe à cet endroit de trois à deux voies, mais il espère qu’elles apporteront une amélioration sensible qui permettra aux usagers de franchir ce nœud routier de manière plus rapide, en attendant des mesures plus pérennes.