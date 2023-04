Punaauia : nouveaux bureaux de vote et nouvelles cartes électorales

Le message est visiblement bien passé : les administrés inscrits sur les listes électorales de Punaauia étaient nombreux, lundi, à venir chercher leurs nouvelles cartes.

Car la plupart ont changé de bureau de vote. Comme Josette qui est désormais inscrite au 24e : “Un accueil très chaleureux, rapide, très compétent… je suis satisfaite. Que du bonheur ! Il y a beaucoup plus de bureaux alors on est venues se documenter pour savoir exactement où ça sera parce-qu’on a des difficultés à se déplacer ».

« Justement, je viens de m’apercevoir que je suis au bureau numéro 16. Avant, j’étais au numéro 10. J’ai déchiré mon ancienne carte pour ne pas me tromper aux élections« , confie Timiona, un autre habitant de la commune.

La salle des mariages a été réaménagée pour permettre à un maximum d’administrés de récupérer facilement leur nouvelle carte. Une carte qui n’est pas obligatoire pour voter mais qui permet de connaître son nouveau bureau de vote. Car avec près de 20 000 électeurs, la commune était loin des préconisations du code électoral.

“On passe de 15 à 24 bureaux de votes de façon a mieux répartir les votants, explique Jean-Eudes Filiatre, directeur général des services. On va passer approximativement de 1300/1400 votants par bureau à 800. Ça va donc faciliter le vote. Le code électoral préconise autour d’un millier d’électeurs par bureau, nous souhaitions nous rapprocher de ce standard. On a la population électorale la plus importante de Polynésie, et nous savons que ça va continuer à augmenter donc nous anticipons. Il va falloir changer les cartes d’électeurs. Dessus, vous avez les indications concernant votre bureau. Plusieurs flyers sont à votre disposition à la mairie et sur le site internet.

Nous allons aménager les parkings à proximité pour que ce soit simple de venir voter. Nous voulons que les gens puissent exprimer leurs choix, sans être embêtés par des questions logistiques ou d’attente. Nous avions envisagé de faire deux ou trois sites, mais ça aurait généré une gêne dans les quartiers. Centraliser était plus simple et favorise l’échange entre les administrés. Nous souhaitions garder une certaine proximité. Ça fait partie de l’esprit de Punaauia. C’est important de maintenir du lien. Mais je conseille aux électeurs de récupérer leurs cartes avant le jour J pour vraiment gagner du temps… »

Punaauia est la première commune a avoir déjà installé la quasi-totalité des bureaux et même la signalétique pour permettre aux équipes et aux électeurs de prendre leurs repères. Car en plus du hall et de l’étage, les structures ont aussi investi les hangars et les jardins.

Mais les services l’assurent : même s’il y a plus de flux, à la mairie, le jour du scrutin, tout sera fait pour préserver la convivialité chère à la commune.