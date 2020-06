Punaauia : le marché du terroir est de retour avec les horticulteurs

À peine ouvert le marché du terroir de la mairie de Punaauia a été littéralement pris d’assaut ce samedi.

Des prix abordables et la présence nouvelle d’horticulteurs, la reprise du marché du terroir est une aubaine pour les exposants et les visiteurs : « Nous avons connu quelques difficultés ces derniers mois et donc c’est la réouverture aujourd’hui et c’est la fête des mères qui nous offre un cachet particulier d’autant qu’on accueille aussi aujourd’hui le partenariat avec la fédération Rahi tini Rau pour l’organisation des Floralies », explique le maire Simplicio Lissant.

Crédit Tahiti Nui Télévision

Sous la houlette de la fédération Hei Tini Rau, les horticulteurs ont pu trouver une nouvelle zone d’exposition. Car avec l’annulation des Floralies, beaucoup auraient eu du mal à écouler leurs productions.« Avec la crise, on est restés un peu de côté. C’est un moyen d’aider. (…) On est trop nombreuses et le terrain de Punaauia ne peut pas recevoir tout le monde alors on a essayé de ce partager, une partie à Aorai Tini Hau, (…) au Vaima… Je ne dis pas qu’on a pu placer tout le monde. On a dû donner un stand par famille. » nous dit Patricia Hoata présidente de la fédération Rahi Tini Rau.

La municipalité de Punaauia voudrait pérenniser les nouveaux partenariats et envisage même à moyen terme de mettre en place dans ses jardins un marché dominical.

PRATIQUE

Marché du terroir

Jardins de la mairie de Punaauia

Samedi 6 juin : 6h – 16h30

Dimanche 7 juin : 8h – 16h30