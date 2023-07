Punaauia : la circulation au rond-point de l’ancien Méridien va être modifiée

Début juillet, Jordy Chan, ministre en charge des Transports, est allé à la rencontre de la population de Punaauia. Objectif : leur exposer les soultions envisagées pour fluidifier la circulation au niveau du giratoire de l’ex-Méridien de Punaauia.

Ce rond-point constitue un nœud de la circulation sur la côte Ouest avec un rétrécissement de la chaussée de trois voies à deux voies. Dans l’attente de modifications plus importantes sur lesquelles des études doivent encore être menées, les premières mesures proposées visent à supprimer certains mouvements, et seront effectives à compter de vendredi 21 juillet au matin, annonce le Pays dans un communiqué.

La première modification consiste à fermer l’accès au giratoire aux véhicules venant de Paea afin de dévier le flux du matin vers la bretelle de contournement, aussi appelée « shunt ». Les véhicules venant de Paea désireux de se rendre à la pointe des pêcheurs, emprunteront désormais le giratoire de la Punaruu.

Cette mesure doit permettre de diminuer les files d’attente des véhicules venant de Paea, ralentis par ceux qui passent par le giratoire et qui doivent attendre pour laisser la priorité. Les véhicules en provenance de Papeete, de la pointe des pêcheurs ou du centre commercial, pourront emprunter le giratoire pour faire demi-tour vers Papeete, mais ils ne seront pas prioritaires en se réinsérant et ils devront céder le passage. Les véhicules hors gabarit empruntant le « shunt » devront le franchir avec prudence.

La seconde modification annoncée consiste à mettre en place un « sens interdit-sauf riverains » sur la route menant à l’arrière de l’ex-hôtel Méridien. Cette interdiction vise à empêcher les automobilistes impatients de passer par la route de la pointe des pêcheurs pour contourner le bouchon et arriver plus vite au giratoire, provoquant nuisance et insécurité pour les riverains. Présentée à la population de Nuuroa plus directement concernée, et mise en œuvre en partenariat avec la ville de Punaauia, cette mesure entrera en application une fois son dispositif de contrôle finalisé par la commune.

Ces mesures seront évaluées durant quelques semaines, avant et pendant la rentrée scolaire. Des ajustements seront apportés si nécessaire.