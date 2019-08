Punaauia : la 3e voie inaugurée

La troisième voie d’Outumaoro à Punaauia est désormais ouverte à la circulation. Une inauguration faite à la veille de la rentrée des classes. Avec un minimum de 2000 véhicules par heure, cet axe est l’un des plus fréquenté de la côte Ouest. Cette troisième voie devrait donc permettre de fluidifier la circulation en permettant aux automobilistes qui arrivent de la RT1 de s’insérer plus facilement dans le trafic.

La réalisation de cette 3e voie porte sur environ 850 mètres. Le montant total des travaux, pour l’ensemble du projet, est de plus de 570 millions Fcfp.

Si les automobilistes ont pris leur mal en patience, le chantier n’a pas non plus été de tout repos pour les résidents de la zone. D’autant que les travaux se déroulaient la nuit. “je n’arrivais pas à dormir. j’étais complètement malade. J’ai eu la tête qui tourne. Pendant 4 mois je n’entendais plus. Il y avait du bruit, des marteau-piqueurs devant chez moi”, raconte une vieille dame.

Les travaux de finition des accotements et des trottoirs vont se poursuivre en septembre. Il est demandé aux usagers de respecter la limite de vitesse de 30 km/h pendant la période des travaux.

La troisième voie s’arrête au niveau de la marina Taina. Une autre phase de travaux menant jusqu’au tunnel de la mairie de Punaauia est prévue. Mais le chantier ne devrait pas débuté avant l’année prochaine, une fois les études achevées.