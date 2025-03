Puatea a grandi dans un environnement imprégné par la mer. Un père passionné de pêche sous-marine et des frères champions du monde de va’a junior et surfeurs de grosses vagues. Il était donc tout naturel pour elle de suivre le même parcours, en jouant sur ce qu’elle dit être son « petit plus ».

« J’ai un côté altruiste : vouloir sauver son prochain sans rien attendre en retour. C’est quelque chose qui se complète aussi avec mes capacités physiques », dit la jeune femme.

Aujourd’hui, Puatea ressent le besoin de partager ses connaissances et son expérience avec son peuple. Elle se sent désormais épanouie, malgré un parcours qui n’a pas toujours été évident en tant que femme, dans un milieu d’hommes.

« C’est difficile, mais pas tant que ça, car j’ai toujours tendance à voir le côté positif dans les difficultés. Être une femme, aujourd’hui, c’est une chance. Nous vivons dans un monde où tout est ouvert. Il n’y a pas de différence homme-femme », sourit-elle.

Si Puatea est son propre patron à présent, elle a dû faire ses preuves pour en arriver là. Mais c’est dans la difficulté qu’elle a su trouver sa voie, sans aucun regret que certaines portes se soient fermées à elle.

« J’ai évidemment buté sur des difficultés avec des personnes qui m’ont un peu rendu le parcours difficile. Mais je voudrais aussi les remercier, car c’est ce qui m’a permis d’être celle que je suis aujourd’hui », explique-t-elle avec philosophie.

Être ce qu’elle est. Une femme multitâches, altruiste et toujours en quête de découvertes.