Protection de l’emploi local dans la fonction publique du Pays : les syndicats montent au créneau

A ti'a i mua, le Syndicat de la fonction publique, la CSTP-FO, la CSIP, O oe to oe rima, Otahi, la Fédération de rassemblement des agents des administrations de Polynésie et le Syndicat des agents publics de Polynésie, ont dénoncé dans un communiqué de presse "les cultures du mépris et de la condescendance" du gouvernement concernant la protection de l'emploi local dans la fonction publique du Pays.