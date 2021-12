Prorogation des prises en charges par la CPS pour le suivi des malades de la Covid-19

En prévision d’une nouvelle vague, le Pays a annoncé en Conseil des ministres la prorogation jusqu’au 31 mars 2022, des mesures dérogatoires de prise en charge en tiers-payant et à 100% par les régimes de protection sociale pour :

les visites à domicile du médecin libéral pour le suivi d’un patient atteint de la Covid-19 ;

les actes de soins infirmiers prescrit par un médecin pour la surveillance clinique de prévention à domicile pour les patients atteints de la Covid-19 ;

la surveillance à distance pour le suivi de patients atteints de la Covid-19 par tout moyen y compris téléphonique afin de pouvoir interpréter à distance les informations nécessaires à l’évolution de la maladie et ainsi pouvoir adapter la prise en charge ;

la consultation à distance dans la limite d’une consultation par mois de patients placés en longue maladie pour un motif de consultation lié à leur pathologie.

Ces mesures dérogatoires pourront être reconduites pour une durée de trois mois supplémentaires, en fonction de l’évolution de la pandémie et de la situation sanitaire du Pays.

