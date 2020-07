Projet de desserte aérienne régionale et de nouvelle route du corail

La rencontre s’est déroulée en présence également du ministre en charge des transports interinsulaires, Jean-Christophe Bouissou, du ministre de l’Équipement et des transports terrestres, René Temeharo, qui étaient accompagnés du conseiller du Président, Etienne Howan, et de Manuel Terai, délégué aux affaires internationales, européennes et du Pacifique.

Lors de cet entretien, le projet d’une nouvelle desserte aérienne régionale du Pacifique, avec notamment un projet de nouvelle route du corail, a été abordé.

La génèse de ce nouveau projet de route du corail avait été présentée et discutée entre les membres du Groupe des dirigeants polynésiens (PLG, Polynesian Leaders Group), puis durant le 48ème Forum des Iles du Pacifique à Apia, aux Samoa, en septembre 2017.

Aujourd’hui, le projet de la nouvelle route du corail reliant les îles Cook, Samoa, Tonga, la Polynésie française, Wallis et Futuna et Fidji, représente une opportunité à saisir et à mettre en œuvre pour une meilleure intégration régionale particulièrement dans le contexte actuel où certaines compagnies aériennes de la région traversent des périodes difficiles.

L’objectif est de développer la connectivité aérienne dans la région au bénéfice des communautés et des économies insulaires.

Ce projet de desserte aérienne régionale implique un renforcement des liaisons aériennes entre les territoires francophones et les autres états et territoires du Pacifique.