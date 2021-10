Programme des vols internationaux au départ de Papeete du 31 octobre 2021 au 26 mars 2022

La saison IATA Été 2021 (avril à octobre) a été caractérisée par une reprise du trafic de passagers internationaux (commerciaux) durant les mois de mai à juillet 2021 avec des volumes supérieurs à 2020.

2021 2020 Variation Janvier 15 285 55 235 -72% Février 4 398 46 179 -90% Mars 2 110 30 599 -93% Avril 2 339 840 178% Mai 8 883 1 133 684% Juin 21 125 1 249 1591% Juillet 36 943 12 891 187% Août 35 673 22 294 60% Septembre – 18 915 – Octobre – 22 114 – Novembre – 15 040 – Décembre – 16 650 –

Cependant, l’apparition du Variant Delta en Polynésie française durant le mois de juillet et août 2021 a provoqué un tassement de la demande. L’offre aérienne internationale sur cette nouvelle saison IATA Hiver 2021-2022 est pratiquement identique à l’offre aérienne de la saison Hiver précédente (2020-2021) sur les routes qui seront desservies.

Avec la levée des restrictions et l’amélioration sanitaire, en Polynésie française, l’activité aérienne, en volume, est à la hausse. La performance de toutes les compagnies internationales par rapport à 2019 progresse. United a quasiment retrouvé son trafic de 2019.

La reprise des vols transatlantiques annoncé pour début novembre devrait améliorer la performance des compagnies françaises.

Les conditions d’entrées des passagers internationaux instaurés dans les principaux marchés émetteurs de touristes en Polynésie française ont eu tendance à s’assouplir, mais constituent encore un frein au déploiement d’une offre de transport aérien internationale sur le territoire pour cette nouvelle saison IATA Hiver 2021-2022.

Les frontières de la Nouvelle-Zélande, du Japon, du Chili (Rapa Nui) et des Îles Cook restent fermée. Il n’y a donc aucune proposition de desserte aérienne sur les routes suivantes :

Papeete – Auckland (Air New Zealand, Air Tahiti Nui)

Papeete – Tokyo (Air Tahiti Nui)

Papeete – Ile de Pâque – Santiago (LATAM)

Papeete – Rarotonga (Air Tahiti)

Air France desservira la route Papeete – Paris CDG via Los Angeles à raison de 3 fréquences hebdomadaires.

Durant l’intégralité de la saison IATA Hiver 2021-2022, French Bee opèrera la route Papeete – Paris Orly via San Francisco à raison de 3 fréquences hebdomadaires.

La compagnie Hawaiian Airlines opèrera 1 fréquence hebdomadaire entre Papeete et Honolulu durant cette saison.

Air New Zealand n’opèrera aucun vol durant la saison IATA Hiver 2021-2022. En effet, le gouvernement Néo-Zélandais n’a pas réouvert ses frontières et aucune date précise de réouverture n’est programmée. L’annulation des vols d’Air New Zealand est donc maintenue jusqu’au 26 mars 2022.

Air Tahiti Nui opèrera la route Papeete – Paris CDG via Vancouver ou via Los Angeles à raison de 3 à 4 fréquences par semaine.

Sur la route directe, Papeete – Los Angeles – Papeete, Air Tahiti Nui opèrera 3 à 4 fréquences par semaine, ce qui ajouté aux vols Papeete – Paris CDG via Los Angeles permet de proposer entre 6 à 8 fréquences hebdomadaires sur cette route.

United Airlines opèrera la route Papeete – San-Francisco à raison de 3 fréquences hebdomadaires.

Air Tahiti n’opèrera pas de vols réguliers vers les Îles Cook pour la saison IATA Hiver 2021-2022, en raison de la fermeture des frontières des Îles Cook.

Enfin, Air Calédonie International opèrera la route Nouméa – Papeete à raison d’une fréquence hebdomadaire.

