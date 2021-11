Professionnels de la restauration, vérifiez la qualité de cuisson de vos huiles et graisses

Le Conseil des ministres vient d’approuver un arrêté applicable à toutes les graisses et huiles destinées à l’alimentation humaine, afin de protéger les consommateurs des risques de leur toxicité lorsqu’elles sont utilisées à haute température et d’une manière excessive. Les matières grasses tartinables et le beurre sont exemptées de cette loi.

Le texte exige que les graisses et huiles de friture ne présentent pas des teneurs en composés polaires supérieures à 25 % ou en polymères de triglycérides supérieures à 14 %.

Pour contrôler la qualité de cuisson de leurs huiles, les professionnels sont invités à utiliser des testeurs de friture manuels (languettes). Ils pourront ainsi s’assurer du respect de la réglementation relative à la qualité des graisses et huiles destinées à l’alimentation humaine.

Les autres sujets au compte-rendu du conseil des ministres



Délibération relative à l’exploitation des ressources vivantes de la mer territoriale.

Séminaire de travail sur un projet de réglementation relative à la valorisation des plantes aromatiques, médicinales et cosmétiques. Lutte contre les insectes xylophages du cocotier.

Projet de loi du Pays sur la protection de certaines espèces marines.

Règlementation relative à la qualité des graisses, huiles destinées à l’alimentation humaine

Modification de la composition du comité des usagers fiscaux.

Encouragement de la pratique d’activités physiques : une convention pour un taux réduit de TVA dans les salles de sport.

Projet de loi du Pays sur la règlementation énergétique des bâtiments.

Approbation du plan général d’aménagement (PGA) de la commune de Mahina.

Ouverture du 50ème salon des Marquises.

Le Pays prend des dispositions pour mieux préserver le Kaveu..

Subventions de fonctionnement en faveur d’associations sportives, de fédérations sportives, du COPF et de clubs bâtisseurs.

Projet « Te faufa’a o to oe ananahi ».