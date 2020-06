PRISM recrute sa 5e promotion d’entrepreneurs

Cet appel à projets s’adresse aux entrepreneurs qui ont une idée d’entreprise innovante et qui souhaitent se faire accompagner dans son développement. L’objectif est de dénicher les projets prometteurs du fenua : valorisant ses ressources et son patrimoine, ayant un impact positif sur la société et l’environnement.

Les candidats sélectionnés intègreront la Promo#5 de PRISM en septembre 2020 et bénéficieront d’un accompagnement d’un an. Les six premiers mois seront les plus intensifs pour les nouveaux incubés avec des formations, des rencontres régulières avec leur mentor-entrepreneur. Les six derniers mois consisteront en un accompagnement allégé.

Les candidatures sont à déposer en ligne obligatoirement entre le 1er et le 30 juin 2020 avant minuit .

Les candidats présélectionnés sur dossier seront contactés afin de défendre leur projet. Ils devront par la suite passer un entretien final, entre le 15 juillet et le 15 août, face à un jury constitué de membres de l’équipe PRISM et d’entrepreneurs.

Les critères de sélection pour intégrer la Promo#5 :

Être à 100% sur son projet et ainsi être disponible pour suivre le programme d’accompagnement (celui-ci n’est pas compatible avec une activité salariée à temps plein),

La maturité du projet : cette offre d’accompagnement s’adresse aux porteurs de projet qui créent leur concept ou ceux qui sont sur le point de tester la première version de leur produit/service (en phase de prototype ou de premières ventes),

Avoir conscience de la faisabilité et de la viabilité économique du projet,

L’aspect innovant du produit ou du service,

La motivation, la crédibilité des porteurs de projet et le réalisme du projet présenté.

Candidater à l’appel à projets #5 : https://www.prism.pf/appel-a-projets-2020/

Découvrir l’incubateur de projets PRISM : https://www.prism.pf

PRISM accompagne chaque année des promotions d’entrepreneurs constituées de 7 à 10 projets maximum.