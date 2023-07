Prévention et lutte contre les incendies : un nouveau réservoir d’eau à Taputapuatea

Le réservoir a été installé sur un terrain en hauteur, à proximité du collège, du CFPA et de la centrale électrique de la SPL à Faaroa.

Objectif : garantir un approvisionnement en eau rapide et continu pour les véhicules de secours en cas d’incendie. « On est dans une zone dont l’attitude est proche de celle où se situe le réservoir d’eau communal. Ce qui fait que les poteaux incendie qui sont dans le secteur ne répondent pas aux normes en termes de débit, explique Teiva Roopinia, technicien. Ils ne fournissent pas assez d’eau. La norme prévoit de fournir au moins 120 m3 d’eau pendant deux heures. Avec cette cuve qui contient 190m3, on peut garantir la sécurité incendie de la zone. »

Le nouveau dispositif devrait faciliter le travail des soldats du feu…