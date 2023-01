Près de 400 personnes au “Tere Faa’ati” de Moorea

200 deux-roues, selon les gendarmes, ont pris le départ du “Tere Faati Moorea”, édition 2023. Avant le départ les gendarmes rappellent les règles de sécurité pour que cette journée se déroule sans accident. Le tour de l’île sœur a pris son départ à la salle omnisport de Papetoai, direction Nuuroa pour un premier arrêt, puis Vaiare pour la deuxième pause de la journée. “Le public est là, c’est le public ciblé puisque la plupart des accidents, ce sont les deux roues et les jeunes de cette tranche d’âge là, donc on profite de ces évènements pour faire passer des messages et essayer de faire changer les comportements de nos jeunes. Pas seulement pour le 2 janvier mais pour toute l’année” précise l’un des organisateurs de l’événement.

Animations et ateliers étaient au programme : Concours du plus beau scooter, atelier BSR (Brevet de sécurité routière), formation au permis de conduire ou opération « échange ton casque ». La prévention à Moorea est très importante, l’île enregistre 49 victimes sur la voie publique, 8 accidents de la route rien que le soir de Noël et 2 décès er pour l’année 2022.

Ce “Tere Faaati” 2023 s’est terminé à Paopao. Au total, une vingtaine d’agents communaux, policier municipaux et pompiers et 9 gendarmes de la brigade de Moorea-Maiao et de la brigade motorisée de Papeete, ont participés à l’encadrement de ce tour de l’île en deux roues.