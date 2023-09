Près de 260 exposants pour le salon du tourisme du 29 septembre au 1er octobre

C’est un événement très attendu des Polynésiens et pour cause, le salon du tourisme est l’occasion de voyager dans les îles à des prix attractifs. Cette année, pour la 31ᵉ édition, Tahiti tourisme annonce la venue de près de 260 exposants. Les iles de la Société seront à l’honneur.

Parmi les nouveautés de l’événement, un espace « actions environnementales » sera installé. Les visiteurs pourront aller à la rencontre des associations qui œuvrent à la protection du fenua. Un espace « innovations et nouvelles technologies » sera aussi mis en place. Il mettra en avant les start-ups des domaines touristique et culturel.

Les résidents auront la possibilité de consulter les offres touristiques proposées par les professionnels sur le site internet de Tahiti Tourisme à partir du lundi 25 septembre. Mais pour pouvoir réserver un hébergement ou une prestation d’activité, il faudra se rendre directement sur les stands des exposants.

18 000 visiteurs sont attendus cette année au parc expo de Mamao.

Procédure de réservation :

Vols : réservez sur les stands d’Air Tahiti ou d’Air Moana du 29 septembre au 1er octobre 2023.



Hébergements, activités… : consultez les offres touristiques en ligne à partir du 25 septembre 2023 sur www.SalonduTourisme.pf et acheter votre hébergement sur le Salon (importants : les dates d’arrivées et de départs de l’hébergement doivent correspondre aux dates de voyages sur les stands des compagnies aériennes).



Validation : présentez le justificatif de votre hébergement et le reçu de votre réservation de vols au stand des compagnies aériennes.



Paiement et émission des billets : procédez au paiement de vos billets (par carte, chèque ou espèces).



Réservez vos vols du 29 septembre au 1er octobre 2023 :

>Air Tahiti :

directement sur le site d’Air Tahiti, 24h/24 (www.airtahiti.pf) ou par téléphone au 40 86 42 42 (voir conditions sur www.airtahiti.pf),

dans les agences Air Tahiti de Papeete, Moorea et Taravao,

et dans les agences de voyages partenaires

>Air Moana :

Informations sur www.airmoana.pf ou [email protected] ou par téléphone au 40 48 40 00

PRATIQUE

31e Salon du Tourisme

Salon en présentiel : du 29 septembre au 1er octobre 2023 au Parc Expo de Mamao

Liste des offres hébergements et activités : à partir du 25 septembre sur www.SalonduTourisme.pf

Réservations des billets d’avion d’Air Tahiti ou Air Moana : du 29 septembre au 1er octobre

Période de voyage : du 30 septembre 2023 au 31 janvier 2024