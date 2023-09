Prépa maths de l’UPF, la pépinière des futurs ingénieurs polynésiens

Ils font partie de la septième promotion de la prépa maths de l’Université de Polynésie et tous ambitionnèrent d’intégrer une grande école. Ces 18 étudiants, parmi les meilleurs des filières scientifiques au lycée, ont été sélectionnés sur dossier, et s’orientent vers des carrières dans l’ingénierie.

« Ce qui m’a poussée vers cette filière, c’est d’avoir un diplôme d’ingénieur, ce qui me permettra de travailler dans différents domaines. Ce n’est pas simplement l’envie de faire plein de maths mais l’envie de pouvoir travailler n’importe où, dans plein d’entreprises différentes, explique Claire, l’une des étudiantes de 1ere année qui veut « travailler comme ingénieur dans une banque ou dans l’Armée ».

Son camarade Maxime, souhaite lui aussi devenir ingénieur mais « dans la robotique » : « il y a plusieurs domaines qui touchent à la robotique mais, plus tard, j’espère pouvoir travailler dans ce qui touche aux prothèses : la robotique et le médical, car il y a énormément de choses à faire dans ce domaine qui va se développer dans le futur ».

Les étudiants peuvent compter sur le soutien de leurs enseignants et peuvent aussi bénéficier d’outils modernes pour assurer un apprentissage de qualité qui leur ouvrira de nombreuses portes. « Cela prépare à tous les métiers de l’ingénierie. Cela va de la chimie, à l’électronique, aux métiers de l’informatique, de l’intelligence artificielle, ou encore des statistiques. Mais aussi les métiers de gestion des ressources naturelles, de l’eau », détaille Gaëtan Bisson, maître de conférences à l’Université et responsable de la filière.

« On a besoin de tous ces ingénieurs »

« A la fin, chacun de ces étudiants va choisir quelle école il veut intégrer. Il va commencer à se spécialiser, à faire des stages et il choisira lui-même dans quel domaine il veut se spécialiser. On a besoin, je pense, de tous ces ingénieurs au fenua pour continuer à se développer », ajoute l’enseignant.

La solidarité entre élèves est également l’une des clés du succès de la Prépa. Pour encourager ces primo-étudiants, les anciens, aujourd’hui élèves d’écoles renommées comme Polytech Nantes, Centrale Lille ou l’INSA Lyon, dispensent quelques conseils aux plus jeunes. « Ici, on ne se met pas de bâtons dans les roues. C’est comme une deuxième famille. Comme nos professeurs le disaient, on est sur le même bateau et si l’on veut qu’il navigue bien, on doit s’entraider. Certains ont des points forts, d’autres des points faibles et, du coup, l’entraide est super importante. C’est ce qui permet à chacun d’avancer à son rythme tout en entrainant les autres », souligne Bradley, un ancien élève.

Et les résultats parlent d’eux-mêmes. La prépa maths de l’Université affiche un taux de réussite de 96 %. Une voie royale, donc, pour intégrer une grande école depuis la Polynésie.