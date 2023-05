Première visite de terrain pour les nouveaux ministres à Teahupoo

Ce mardi matin, une partie des sinistrés venus récupérer des dons vestimentaires en a profité pour rencontrer trois membres de l’exécutif fraîchement nommés : Minarii Galenon, ministre des Solidarités et du logement, Nahema Temarii en charge de la Jeunesse et des sports en vue des Jeux olympiques et Jordy Chan, ministre des Grands travaux et de l’Équipement. Suite à l’épisode dévastateur vécu il y a deux semaines, l’inquiétude se lit encore sur les visages.

Selon certains riverains, ce sont deux pieux récemment installés dans le lit de la rivière qui auraient eu un effet néfaste sur l’écoulement naturel. Selon le nouveau ministre, « les pieux provisoires que vous pouvez observer dans la rivière sont uniquement là pour servir de soutien pendant la construction de la nouvelle passerelle. Normalement, ils seront toujours installés jusqu’au mois de janvier puis ils seront retirés une fois que la passerelle sera installée. »

Les JO 2024 approchant à grands pas, le gouvernement Brotherson recueille les doléances des habitants.

« Aujourd’hui, la situation, elle est simple. On a deux options, estime Nahema Temarii. La première option, c’est d’aller jusqu’au bout et de tenir ces jeux et d’en faire un succès populaire parce qu’organiser un événement sans que ce soit un succès pour tout le monde, ça n’a aucune importance. Mais à côté de ça, la deuxième option, c’est qu’on peut révoquer cet engagement. Ça nous embêterait particulièrement et (…) le Président a quasiment exclu cette option, mais ça va dépendre de l’ensemble des événements. Ça voudrait dire prendre l’argent du peuple et l’amener ailleurs et ce n’est clairement pas notre objectif. »

Au cours de cette journée de terrain, les ministres ont clairement indiqué qu’ils comptent collaborer avec toutes les parties prenantes pour avancer sur le dossier des JO : les maires, la population et le comité Paris 2024.