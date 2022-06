Première assemblée générale d’Air Tahiti Nui pour 2022

Cette assemblée générale a été l’occasion de présenter aux administrateurs la clôture des comptes pour l’année 2021. L’année 2021 a été marquée notamment par la fermeture des frontières en début d’année ainsi que des restrictions de voyages tant sur les principaux marchés qu’au niveau local, impactant l’activité de transport aérien international. La compagnie internationale locale n’a pas été épargnée.

Cependant, l’activité de fret a démontré sa résilience, d’une part, pour répondre aux besoins des acteurs économiques, et, d’autre part, grâce au dispositif de maintien du cargo néo-zélandais (MIAC).

Par ailleurs, l’activité de transport de passager a également démontré une reprise rapide après chaque allègements et levées des restrictions de déplacement.

Des dispositifs ont également été mis en place pour une maîtrise optimale des charges de la compagnie.

Les dirigeants d’Air Tahiti Nui ont souligné et remercié l’accompagnement du Pays et de l’État au travers des différents dispositifs mis en place au courant de l’année 2021 qui ont permis à la compagnie de traverser la crise et de terminer l’année 2021 avec des comptes positifs.