Premier salon du tourisme pour Air Moana

C’est une première pour ce 30e salon du tourisme. La toute jeune compagnie Air Moana prend ses quartiers. Non loin, l’opérateur historique est toujours bien implanté à l’entrée du salon. Air Tahiti qui ne semble pas inquiet : “On continue notre activité comme d’habitude, assure Moearii Darius, cheffe du service marketing, stratégique et opérationnel à Air Tahiti. Même équipe, même organisation. On essaie toujours de s’améliorer et d’offrir des tarifs intéressants pour la clientèle.”

Pas d’inquiétude non plus pour Air Moana. Les deux opérateurs pratiquent d’ailleurs des prix quasi identiques pour ce salon. La nouvelle compagnie fait son entrée avec beaucoup d’assurance : “On vient se positionner en compagnie complémentaire, déclare Mataara Tuiho, directeur commercial à Air Moana. On apporte une offre nouvelle et on pense que petit à petit la population va s’habituer. On a nos premiers vols qui partent la semaine prochaine à partir du 13 février donc les gens vont commencer à voir qu’on arrive chez eux. On sait qu’on va avoir un engouement de la population et on va commencer à transporter ces personnes des îles.”

Une compagnie complémentaire avec seulement 2 avions et 6 destinations desservies pour le moment… Rien de comparable avec Air Tahiti qui compte 10 avions dans sa flotte et 48 destinations. Des chiffres qui font la différence auprès des clients. Erena explique venir chez Air Tahiti “par habitude“. “On connait très peu la nouvelle compagnie. Il faut qu’on prenne le temps de les connaitre.”

Pour Marilyn, c’est une histoire de dessertes : “Maupiti n’est pas desservie apparemment par Air Moana donc on est venus directement là et puis c’est aussi un réflexe je pense. Tous les voyages que j’ai fait avec Air Tahiti se sont bien passés donc on reste fidèles”

Du côté d’Air Moana, les clients sont moins nombreux mais bien décidé à donner une chance à la toute jeune compagnie : “Via les réseaux sociaux on a vu qu’il y avait une nouvelle compagnie qui ouvrait, du coup on s’est dit pourquoi pas tenter. En tout cas, l’accueil ici a été super”, se réjouit Priscilla.

Ce sont donc désormais deux compagnies aériennes locales implantées au Salon du tourisme. Plus de concurrence et un salon qui attire toujours autant la population, avec plus de 12 000 visiteurs en moyenne en février 2022.

Le salon du tourisme se déroule jusqu’à dimanche au parc expo de Mama’o.