Premier conseil d’administration de l’Institut du cancer

Une étape de plus pour ce nouvel établissement dédiés aux patients atteints d’un cancer : ils pourront bénéficier prochainement des services offerts par l’Institut qui sera localisé dans un premier temps dans un bâtiment du Centre de la mère et de l’enfant (CME) à Pirae.

Après les travaux de réhabilitation nécessaire, l’ICPF s’installera dans le bâtiment dit de la Rotonde, près du CHPF, partenaire de l’Institut pour les soins hospitaliers nécessaires à la prise en charge des patients. L’Institut travaillera également avec les praticiens et établissements libéraux, mais aussi avec des associations de patients.

L’établissement a ainsi prévu, pour débuter, la mise en place d’un pôle de coordination de tous les acteurs de la cancérologie sur l’ensemble des archipels de la Polynésie française. A compter du 1er janvier 2022, la cellule dépistage et le registre du cancer seront transférés de la Direction de la Santé vers l’Institut. Ces services seront inclus afin de mieux connaitre l’impact de la maladie en Polynésie en développant plus fortement le registre du cancer au sein de cette structure dédiée, et en adaptant les dépistages des cancers aux besoins de la population.

Afin de pérenniser les équipes de soins dédiées à l’oncologie et d’améliorer l’accès aux traitements innovants, un pôle de recherche clinique sera mis en place au sein de l’Institut pour participer à terme à des essais thérapeutiques européens.

Ainsi, l’ICPF a pour objectif de faire progresser la lutte contre le cancer en Polynésie française et de permettre aux Polynésiens d’avoir accès aux pratiques les plus récentes et les plus efficaces contre cette pathologie, tels que le Tep scan, outil de traitement et de diagnostic majeur. Cela réduirait ainsi les évasans vers la Nouvelle-Zélande ou la France.

L’Institut est également en partenariat avec les centres experts de lutte contre le cancer UNICANCER et a signé une convention avec l’Institut National du Cancer (INCA). Ces alliances permettront notamment le déploiement de nouveaux outils digitaux partagés.