Préavis de grève générale : les négociations continuent

Ce vendredi à 15 heures 30, Yvonnick Raffin, ministre des finances, de l’économie et du tourisme, en charge de l’énergie, de la protection sociale généralisée et de la coordination de l’action gouvernementale, et René Temeharo, ministre des grands travaux et des transports terrestres, en charge des relations avec les institutionset, ont reçu la délégation des organisations syndicales signataires du préavis de grève, conduite par leurs secrétaires généraux et confédéraux respectifs ; pour la CSTP-FO, Patrick Galenon ; pour la CSIP, Patrick Taaroa et Cyril Legayic, pour Otahi, Lucie Tiffenat ; pour O Oe To Oe Rima, Atonia Teriinohorai ; pour le SPPP, Jaroslav Otcenasek ; pour la SAPP, Vadim Toumaniantz.