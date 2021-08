Préavis de grève à Taiarapu Est

Sept points de revendications sont mentionnés parmi lesquelles l’augmentation “du temps de travail pour les agents à temps non-complet : agents de surveillance des élèves, cantiniers/cantinières et agents d’entretien exerçant dans les écoles”, “rendre possible le paiement des heures complémentaires pour les agents à temps non-complet” et “cesser les pressions et mises au placard des agents”.

Sans accord, les agents de la commune d’Anthony Jamet cesseront le travail mercredi 11 août à 00heure, pour une “durée illimitée”.