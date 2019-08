Préavis de grève à la Direction de l’équipement

Selon nos confrères de Radio 1, les organisations syndicales CSIP, CSTP-FO, O oe to oe rima, Otahi et le syndicat autonome de l’équipement SATEP, ont déposé un préavis de grève mercredi à la Direction de l’équipement. Ils demandent “une réunion dans les meilleurs délais”.

Parmi les revendications évoquées : la mise en place d’une indemnité pour le travail de nuit, ainsi que pour salissure et insalubrité égale à 10% du salaire horaire de base, et la prise en compte l’ancienneté pour les départs à la retraite.

Si aucun accord n’est trouvé, “un arrêt de travail pour une durée illimitée” sera effectif à partir du 21 août dans les subdivisions de Tahiti et de ses îles et sur les “différents sites de prestations et de chantiers sur Tahiti et Moorea”.