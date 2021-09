Poursuite de la campagne de vaccination aux Tuamotu

La mission est menée par le docteur François Laudon, subdivisionnaire santé des Tuamotu-Gambier.

Pour l’opération, la commune de Nukutavake a installé un chapiteau devant l’abri de survie afin d’accueillir les volontaires à la vaccination. 26 habitants ont reçu une primo vaccination au Janssen et 12 autres, âgés de plus de 60 ans et porteurs de pathologies chroniques, ont reçu leur deuxième rappel de Pfizer. La Direction de la Santé estime avoir vacciné 75% des plus de 18 ans, sur l’île, grâce également à la campagne menée en juin.

Un chapiteau a été installé à Nukutavake pour accueillir les volontaires à la vaccination (crédit photo : Présidence de la Polynésie française)

L’équipe médicale sera vendredi à Tureia et Pukarua afin de continuer cette opération de vaccination.

La Direction de la Santé avait lancé une première campagne vaccinale dans l’archipel des Tuamotu-Gambier, la mission Ora Ora, en mai et juin derniers, avec la mise à disposition d’importants moyens logistiques militaires.