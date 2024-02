Pour la première fois, les données relatives à l’emploi mises en ligne

Les utilisateurs auront désormais accès à une vaste gamme de statistiques, comprenant notamment une bibliothèque des publications relatives à l’emploi en Polynésie française, les données du Service de l’Emploi, de la Formation et de l’Insertion professionnelle (SEFI), sur les offres d’emploi et les mesures d’aide à l’emploi depuis 2008, ainsi que d’autres indicateurs clés mis en perspective et actualisés tous les trimestres.

Grâce à cette mise en ligne, les chercheurs, les décideurs politiques, les entreprises et le grand public auront, entre autres, la possibilité d’analyser plus efficacement les tendances du marché du travail, de prendre des décisions éclairées et de mieux comprendre les dynamiques économiques.

Les données seront régulièrement mises à jour et disponibles dans des formats faciles à utiliser, favorisant ainsi la collaboration et l’innovation dans divers domaines, de l’économie à la recherche en passant par le développement des politiques publiques.

« La mise en ligne de ces données représente un pas en avant crucial vers une plus grande transparence dans le domaine de l’emploi. Nous sommes convaincus que cela contribuera à créer un environnement plus équitable et dynamique pour tous les acteurs du marché du travail » indique la ministre de la Fonction publique, de l’Emploi, du Travail, de la Modernisation de l’Administration et de la Formation professionnelle.

Les données relatives à l’emploi seront accessibles dès le 1er mars 2024 sur le site www.actuemploi.org.