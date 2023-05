Pour la première fois, l’Aranui à la découverte de Tautira

Tautira marquait la fin de la mini-croisière de 5 jours de l’Aranui 5, sur le thème du héros légendaire Honoura le géant. On raconte qu’il aurait été combattre les parata ou requins (habitants de Anaa, réputés pour être des « requins ») à la demande des habitant des îles Mataiva. « Il y a eu une colloboration des habitants de chaque île, donc le voyage s’est très bien passé » indique Maia Tunoa, directrice hoteliere de l’Aranui 5.

Après être passé par Makatea, Anaa et Mataiva, l’Aranui faisait donc sa dernière escale ce mardi, sur la Presqu’île de Tahiti. Parmi les 200 passagers à bords, 170 résidents et 30 étrangers.

Après une excursion au Te Pari et plusieurs stands à terre, malgré le mauvais temps, les touristes locaux et étrangers ont savouré leur dernier ma’a auprès des prestataires de Tautira. « L’accueil des gens de Tautira, c’est le summun du voyage. On est enchanté, c’est vraiment génial » confie Annick, l’une des croisiéristes résidant à Moorea.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

« C’est un rêve depuis plusieurs années de visiter Tautira, et là, j’ai eu la chance d’aller jusqu’à la grotte avec le poti marara, et un super conteur. (…) Ce voyage était merveilleux. J’ai trouvé Anaa très jolie, très propre » ajoute une croisiériste résidente de Papeete. « C’était un voyage fabuleux car j’ai eu la chance de mettre les pieds sur l’île où mon grand-père est venu du Japon pour travailler dans le phosphate à Makatea. Donc je suis enchantée d’avoir vu les lieux qui ont été creusés. (…) J’attends la prochaine croisière sur les Australes maintenant » admet une autre croisiériste.

Pour sa prochaine croisière, l’Aranui 5 mettra le cap sur les Australes.