Post Covid : 8 lits refusés au Centre Te Tiare

Les malades post covid, trop faibles pour rentrer à leur domicile, à leur sortie de l’hôpital de Taaone sont emmenés à Punaauia, au centre Te Tiare pour une convalescence plus sereine. 12 lits leur sont consacrés. Face aux besoins plus importants de soins et de convalescence, Te Tiare a sollicité 8 lits supplémentaires à la direction de la Santé. Une demande refusée. “Un refus a priori du ministre qui ne veut pas nous autoriser à avoir les 8 lits supplémentaires avec bien évidemment l’argent qu’il faut mettre derrière pour pouvoir avoir ces 8 lits” déclare le directeur adjoint du centre, Stéphane Milon.

Le coût de ces 8 lits supplémentaires est estimé à 54 millions de Fcfp pour 4 mois, soit 13 millions supplémentaire par mois. Pour le centre Te Tiare, cette requête est une nécessité. “En 5 semaines nous avons eu 53 patients post covid qui sont passés dans nos lits. 26 sont déjà sortis et sont retournés à la maison. Et aujourd’hui nous avons 27 patients post covid dans nos lits pour une autorisation de 12. À la dernière réunion qu’on a eu vendredi avec la plateforme covid, la directrice qualité de l’hôpital a bien expliqué qu’il y a une décroissance des patients qui sont à l’hôpital, mais que ceux qui restent dans les lits et c’est une centaine, sont des patients que malheureusement on ne pourra pas renvoyer tout de suite à la maison. Et donc dans ces patients, nous en avons au moins la moitié qui seront à mon avis pour Te Tiare…”

Le ministère de la Santé n’a pas souhaité accorder d’interview, mais a répondu que Te Tiare ne respectait pas la convention en vigueur pour les lits déjà accordés. Il manquerait, selon le ministère, des factures, à hauteur de 106 millions de Fcfp. Le ministère assure que la direction de la Santé pourrait accorder le financement de ces lits supplémentaires si ces factures justificatives étaient fournies.