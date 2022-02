Pose de la première pierre de la résidence Orofero à Paea

Le président du Pays a ouvert la cérémonie, et a rappelé que l’opération privilégie le “mieux vivre ensemble”, le confort de vie des futurs locataires, tout en alliant qualité énergétique et environnementale du bâtiment.

La résidence Orofero sera réalisée sur un terrain de 23.671 m². Elle comportera 78 logements du F3 au F5, 4 espaces “aire de jeux” pour petits et grands, et un local associatif, pour donner vie aux projets des locataires et favoriser la cohésion des résidents.

La cérémonie s’est déroulée en présence notamment du ministre des Finances, Yvonnick Raffin, de la ministre de l’Éducation, Christelle Lehartel, de la ministre du Travail et des Solidarités, Virginie Bruant, du ministre de la Jeunesse et de la Prévention contre la délinquance, Naea Bennett, du maire de la commune de Paea, Anthony Geros, du directeur de l’Office polynésien de l’habitat (OPH), Moana Blanchard et de ses équipes. Tepuaraurii Teriitahi, représentante à l’assemblée, était également présente. (Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

Elle comprend également l’aménagement de 37 places de stationnement, dont 24 couvertes et d’un local deux-roues sécurisé. Ces logements sont destinés à la location simple pour des familles dont le revenu ne dépasse pas 2 SMIG. Le permis de construire a été obtenu en octobre dernier, et les travaux peuvent donc désormais commencer, pour une durée de 24 mois.

Le coût des travaux est estimé à 2,2 milliards de Fcfp, intégralement financés par le Pays, auxquels s’ajoutent 100 millions de Fcfp pour les Études et 338 millions de Fcfp pour le foncier. Cela ramène le coût total du projet à plus de 2,6 milliards de francs, qui sont injectés dans l’économie polynésienne.

En outre, la production de logements sociaux s’inscrit dans le plan de relance économique 2020-2023, confirmant le rôle de l’OPH en tant qu’acteur économique. Edouard Fritch a salué la coopération du maire de Paea pour son ouverture en faveur des projets du Pays, en matière de logement social.