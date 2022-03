Portrait – Il perd 96 kilos grâce au CrossFit

Il pesait 196 kilos, aujourd’hui, Jonas Katupa en pèse 100. Chaque jour après son travail, le jeune homme de 26 ans fait du CrossFit, une séance qu’il ne manquerait pour rien au monde. Le programme est affiché sur le tableau, il exécute chaque mouvement de la liste en augmentant au fur et à mesure la charge. Le circuit dure 15 minutes.

“Je fais essentiellement du cardio pour favoriser la perte de graisse. Et depuis un an et demi, je me suis également lancé dans la force pour essayer de gagner au maximum du muscle. Depuis que je fais plus attention à moi, j’ai remarqué que je tombais beaucoup moins malade, et j’ai jamais autant pété le feu !” confie Jonas.

Des sacrifices ont été nécessaires notamment côté alimentaire : “Ce n’est pas facile de ne pas manger la même chose que ses proches devant eux. Actuellement, je suis à 150 grammes de protéines et de féculents quotidiennement. Les légumes, c’est à volonté. Et j’ai 3 repas par jour”.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Et Jonas ne compte pas s’arrêter là : il ambitionne de descendre en dessous des 100 kilos. Un parcours qui inspire le respect et l’admiration. “Quand on veut, on peut. Il faut se donner les moyens. Et lui il a réussi” déclare Vanina, une adepte du CrossFit. “C’est un exemple pour nous et c’est motivant” ajoute Rose.

“Qu’il continue et qu’il ne baisse pas les bras. Qu’il essaie encore de perdre du poids si possible, et qu’il aille toujours plus loin et qu’il continue de progresser” indique Manu Buchin, le coach de Jonas.

Jonas s’est également lancé le challenge de participer aux compétitions de CrossFit. Et il semble bien parti pour aller loin…