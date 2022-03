Portrait – Florie Laure sublime la flore de Tahiti

Modéliste et créatrice de mode, Florie Laure s’est notamment illustrée en 2019 lors de la Tahiti Fashion Week. Passionnée également par le dessin, elle décide aujourd’hui de partager sa vie professionnelle entre ses collections et ses aquarelles. Un art graphique qui lui permet de magnifier la nature qui l’entoure. Et comme dans la mode, mère nature est une source d’inspiration intarissable pour Florie : “en quelques minutes, tu peux déjà faire ressortir un paysage, une émotion, retranscrire quelque chose. Par exemple, je faisais de la peinture à l’huile et pour faire un tableau, ça prend des heures et des heures. Et puis il faut un chevalet, un espace, pas mal de matériel. L’aquarelle, c’est assez pratique et rapidement, on peut faire ressortir un paysage”.

Cette nouvelle activité est le fruit d’une rencontre avec Julien, ancien communiquant reconverti dans le paysagisme. Au milieu de sa pépinière riche de diverses espèces, leur collaboration permet aujourd’hui d’allier l’art de la composition florale à l’art pictural.

(crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Et Florie Laure ne s’arrête pas là dans sa quête d’illustrer son monde, puisqu’elle ouvre aussi sa palette à un plus large panel. Tout comme un écrivain public, elle propose à des particuliers de raconter en peinture un lieu voire une histoire de famille : “c’est une partie de leur vie, on sent qu’il y a de l’émotion, qu’il y a quelque chose de plus important derrière. ca me fait plaisir qu’ils aient confiance, qu’ils aient envie de faire appel à moi pour créer une aquarelle qu’ils vont garder chez eux, soit encadrer, soit offrir à d’autres personnes de la famille ou à des amis”.

Alors si vous croisez cette artiste et ses pinceaux, n’hésitez pas à aller à sa rencontre. Elle pourrait aussi sublimer votre monde…