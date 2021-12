Port du masque obligatoire : l’arrêté prolongé jusqu’au 1er mars 2022

L’arrêté du 16 juillet 2020 modifié précité prévoit la distanciation physique d’un mètre à respecter en toute circonstance ainsi que l’obligation du port du masque dans certains lieux clos et dans les établissements recevant du public.

Quant à l’arrêté du 30 septembre 2020 modifié, il permet à des personnes, autres que les techniciens de laboratoires d’analyses de biologie médicale, possédant un des diplômes dont la liste est précisée, à participer à la réalisation de la phase analytique de l’examen, sous la responsabilité du biologiste médical et après avoir été formé et habilité à la réalisation de l’examen de « détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR ».

Les deux arrêtés sont applicables jusqu’au 30 novembre 2021. Bien que la Polynésie ait surmonté cette seconde vague épidémique avec courage, il est nécessaire de rappeler que nous ne sommes pas à l’abri d’une éventuelle nouvelle vague de contamination. Notamment avec le constat d’une augmentation flagrante des cas positifs en métropole.

Avec l’apparition du variant Omicron du SARS-CoV-2 et le risque de nouveaux variants, il est nécessaire de maintenir toutes les mesures pour éviter leur développement. En conséquence, les arrêtés sont prorogés jusqu’au 1er mars 2022.

Les autres sujets au compte-rendu du conseil des ministres :



– Approbation des comptes semestriels du régime général des salariés (RGS) relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2021

– Projet de loi du Pays portant simplification et performance du système fiscal, en faveur de la solidarité et de l’emploi

– Prix des hydrocarbures

– Le CRIOBE fête ses 50 ans

– Subventions au Comité polynésien des maisons familiales rurales (CPMFR)

– Subvention en faveur du COPF et d’une association culturelle

– Relèvement du salaire horaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) à compter du 1er décembre

– Journée internationale des droits des personnes porteuses de handicap