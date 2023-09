Beach Party : Polocorp de Polo & Pan va faire danser le parc Vairai

Plage, cocotiers et musique électro… C’est le cocktail parfait pour passer son samedi après-midi. Cette année, c’est Paul Armand-Delille alias Polocorp du groupe Polo & Pan qui enflammera la Beach Party de Studio 87, samedi 16 septembre de 11 heures à 17 heures.

Le groupe cartonne en France comme en témoigne leur victoire de la musique en 2018, mais aussi à l’étranger, surtout aux États-Unis au festival mondialement connu de Coachella. Grâce à la popularité de leur son rétro et dansant, à l’exemple de leur tube Canopée, ils cumulent un demi-milliard d’écoute sur Spotify. Le groupe enchaine les tubes de l’été, notamment avec Ani Kuni qui mélange électro et chant tradition amérindien qui comptabilise 20 millions de vues sur Youtube.

En tout, ce sont 2000 personnes qui sont attendues pour cette Beach Party. Le temps d’une journée, le parc Vairai de Punaauia se transformera en fête géante, avec l’île de Moorea et le lagon en toile de fond. En premier partie, des artistes du fenua chaufferont la scène C’est Vaki de Temae Records, seul label de musique électronique de Polynésie, qui fera d’abord raisonner ses sonorités Deep House. Diplo, Bob Sinclar, Joachim Garraud, Los Frequencies, Bon Entendeur… Pour les deux DJs, faire la première partie des plus gros artistes à Tahiti est devenu une habitude. Suivra Vanaka, un jeune DJ de musique électronique. Et enfin T-Unit, connu pour ses sets énergétiques, hip hop et électro.

L’évènement se veut aussi éco-responsable. Les organisateurs souhaitent limiter les déchets plastiques à usage unique, avec la présence d’éco-cup ou de la vaisselle en carton.

Polo & Pan se produisent dans les plus grands festivals internationaux. Crédit DR

PRATIQUE

Espace garderie : vous pouvez déposer gratuitement vos enfants (3 ans minimum). La réservation se fait à l’adresse suivante : [email protected]

Une opération capitaine de soirée sera mise en place lors de la soirée

Entrée : 3000 Fcfp en prévente sur le site myweezevent, et 4000 Fcfp sur place.

Sur place, vous trouverez : un espace restauration, des bars, un espace détente, une zone VIP…

Le parking est gratuit sur les plateaux de Outumaoro.

Plus d’informations sur www.studio 87-tahiti.com et retrouvez les billets en boutique Elite au centre Vaima / Istore Carrefour Faa’a ou en ligne sur https://my.weezevent.com/polocorp