Plusieurs cas de Covid à bord de l’Aranui qui annule son voyage aux Marquises

Les rotations de l’Aranui sont à nouveau perturbées par la Covid 19. Cette fois, c’est près d’une dizaine de cas positifs qui a été recensée.

Tous sont des membres d’équipage. Les passagers, eux, sont épargnés.

Le mois dernier, Philippe Wong, l’armateur, nous expliquait ceci : » On a des machines à bord qui permettent de vérifier ou revérifier si on a besoin à nouveau. On a pris nos dispositions pour que le personnel maritime, les marins, et le personnel hôtelier ne soient pas mixés. C’est-à-dire que si jamais, parmi les passagers, on a quelqu’un qui est positif, dans le pire des cas, le personnel marin est déjà isolé, n’est pas en contact avec le personnel hôtelier, ce qui fait qu’on peut très bien imaginer de continuer le voyage, et continuer surtout à débarquer les marchandises ».

Mais en attente de résultats supplémentaires, le navire, déjà parti, a fait le tour de Tahiti et son capitaine s’est résolu à faire demi-tour une fois l’annonce de la présence de plusieurs cas à bord. L’Aranui est stationné au quai des paquebots. Les passagers sont pris en charge au cas par cas. Les résidents pourront rentrer chez eux, et le rapatriement des voyageurs s’organise. Les membres positifs vont être placés dans un centre dédié.

La croisière est annulée, mais le navire pourrait repartir mercredi, uniquement avec le fret.