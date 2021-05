Plus de 50 horticulteurs exposent pour les Floralies

Dans les jardins de la mairie de Punaauia, c’est un ballet de pots et de bacs de plantes qui s’est joué hier, mardi. Tous s’activent pour mettre fleurs, agrumes et plantes en place pour l’ouverture officielle des Floralies.

Des arbres et arbustes qui respirent mais surtout des fleuristes et des agriculteurs qui vont pouvoir souffler, comme le déclare l’un d’eux, Trano Teaotea : « on est vraiment content aujourd’hui, parce que ça fait longtemps qu’on est un peu dans la misère ». Un soulagement que partage Angèle Tahutini, elle aussi horticultrice qui se dit être « très contente parce que ça fait tellement longtemps qu’on n’avait pas exposé. Aujourd’hui, c’est un bonheur pour toutes les mamans parce que c’est aussi pour la fête des mères ».

« On n’a pas cherché autre chose pour qu’ils puissent vendre leurs plantes », estime Valentine Harry, la trésorière de la fédération horticole Hei Tini Rau. « Chacun a fait de son mieux, soit sur Facebook, ou en allant avec leurs voitures en bord de route pour vendre leurs plantes ».

Hormis le marché du terroir qui a lieu tous les mois à Punaauia et Mamao, c’est la première fois depuis le début de la crise covid que tous ces artisans se retrouvent pour exposer. « Chacun amène soit des plantes ornementales, des arbres fruitiers et tout autre produit qu’il peut vendre. Aussi, il y a quelques transformateurs et agriculteurs qui seront avec nous tout le long de la semaine », indique Valentine Harry.

Les Floralies se tiendront du 26 au 30 Mai dans les jardins de la mairie de Punaauia. Le 5 juin, le grand public pourra retrouver fleuristes et agriculteurs au même endroit pour le marché du terroir.