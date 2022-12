Plus de 300 sans-abris au repas de noël de la Présidence

Comme chaque année, la Présidence a accueilli jeudi soir sans-abris de l'agglomération de Papeete à l'occasion d'un repas de noël servi par les représentants du Pays. Ils étaient plus de 300 sans-domicile fixe à avoir répondu à l'invitation. Du côté des pouvoir publics et du tissu associatif, on espère à chaque fois voir le nombre d’invités diminuer, ce qui n’est malheureusement pas le cas.