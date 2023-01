Plus de 3 200 élèves attendus au forum post-bac

Ce sont exactement 3 248 élèves qui sont attendus au forum post-bac 2023. Pour leur faire découvrir l’offre de formation du supérieur le plus large possible, plus de 90 professionnels seront présents. Des professionnels du fenua, mais aussi de l’hexagone, d’Australie ou encore du Canada et de la Nouvelle-Zélande pour les élèves désireux de poursuivre leurs études hors du territoire : “On accompagne tous nos élèves de lycées dès la classe de Première, à se préparer au choix d’étude post-bac. Les élèves de lycées généraux et technologiques, mais aussi les élèves de la voie professionnelle qui envisagent des poursuites d’études. Nous avons aussi des élèves qui envisagent de poursuivre des études vers l’hexagone ou d’autres pays. Et notre objectif, c’est de les accompagner au mieux pour que cela puisse être une vraie réussite pour eux, et qu’ils reviennent enrichir le fenua de leurs compétences” explique Nathalie Novelli, inspectrice et cheffe du département de l’orientation et de l’insertion à la DGEE.

Si chaque année, le forum post-bac se déroule à l’université de Polynésie, cette fois c’est la Présidence qui accueillera l’événement. “On s’est aperçu que l’université, ça pouvait être un peu compliqué sur le cheminement. Là, l’avantage de la présidence, c’est qu’on peut avoir sur un même lieu tout le monde, avec des accès sous forme de villages. Des villages par type de métier, par domaine de métier… C’est aussi ça l’idée. Après le forum, il va y avoir d’autres événements comme les portes ouvertes de l’université le 11 février, et les différents lycées vont aussi avoir des portes ouvertes les samedis matins pour présenter leur BTS, les classes prépa et autres diplômes” précise Thierry Delmas, directeur de cabinet au ministère de l’Éducation.

L’accent sera également mis sur l’innovation et l’entreprenariat lors de ce forum. Un forum post-bac qui ouvre également ses portes ce samedi aux familles désireuses de s’informer.

PRATIQUE

Le forum post- bac se déroulera à la Présidence du jeudi 26 au samedi 28 janvier :

– de 7 h 30 à 16 h 30 le jeudi et le vendredi

– de 7 h 30 à 13 h le samedi

Plus d’informations sur le forum ICI