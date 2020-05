Plus de 2 500 visiteurs pour la réouverture du marché de Papeete ce dimanche

Les premiers maraîchers se sont installés la veille au soir pour installer leurs fruits et légumes sur les étals, après plusieurs mois d’absence au marché « Mapuru a Paraita ». « Cela me fait beaucoup très plaisir d’être de retour. Je suis émue » confie Marina Veselsky, maraîchère.

Samedi, dès 17 heures, les agriculteurs étaient ainsi déjà sur place pour préparer leurs stands : « À 19 heures, on va manger aux roulottes, et après on dort dans nos voitures. Et à 2 heures du matin, on se réveille pour accueillir les premiers clients », précise Marina. Le marché ouvre désormais ses portes le dimanche à 3 heures 30 du matin et les referme à 10 heures.

Pour faire face à l’arrêt des marchés pendant le confinement, les maraîchers ont fait place à la débrouille pour écouler leur production. « On avait des livraisons en dehors, mais on ne pouvait pas tout vendre et on était obligés de laisser dans le faapu » nous dit Marina. « C’est notre gagne-pain de la semaine quand on vend le dimanche. On est tellement contents de reprendre. Le contact avec les collègues, la clientèles, ça m’avait manqué. (…) J’ai réussi un peu à vendre devant chez moi, à Tautira », déclare Thérèsa Teriitehau qui travaille au marché depuis 20 ans. « Je vendais à Tautira, tous les jours, devant le magasin. (…) On est contents de revoir nos clients » ajoute Prune, maraîchère. La réouverture du marché le dimanche est donc un soulagement, les ventes représentant un gain important pour les commerçants.

Et certains clients impatients n’ont pas attendu ce dimanche matin pour venir faire leurs achats. Dès samedi soir, ils étaient déjà au rendez-vous : « On est heureux de revenir au marché pour acheter les légumes, ça fait longtemps. On avait l’habitude d’y aller. Là, j’achète du lait de coco, des bananes et des fe’i » déclare une cliente.

Plus de 2 500 visiteurs ce dimanche matin

Et dès 6 heures ce matin, les clients étaient également présents, impatients de revenir dans ce lieu privilégié du dimanche. « C’est une grande joie de revoir tout ce monde après deux mois de fermeture. Je suis venu chercher du poisson ce matin » se réjouit l’un deux.

Les commerçants avaient tous le sourire aux lèvres et n’ont pas caché leur bonheur d’être enfin de retour.

« On a eu beaucoup de passages, on est très contents. La moitié des commerçants sont venus à l’extérieur et ont bien vendu. (…) Même les poissonniers de Tautira et de la Presqu’île ont pratiquement tout vendu. On a dépassé les 2 500 visiteurs » se réjouit Vaihere Tehei, directrice du marché « Mapuru a Paraita ». Il était malheureusement assez périlleux de respecter les gestes barrières et la distanciation sociale avec un tel afflux de personnes.

Du côté de Tautira, les poissonniers n’ont cependant pas caché leur déception. « On essaie de se réadapter. Mais ce n’est pas comme d’habitude dans le marché, donc c’est assez dur ce matin d’attirer la clientèle. On n’a pas le même placement que d’habitude. On n’a pas beaucoup de poissons et il y a beaucoup de clients, tant mieux pour nous » admet Alinda, vendeuse de poissons. Un changement d’emplacement lié à des mesures de sécurité a indiqué la directrice du marché, afin d’éviter les chutes liées au sol glissant : « Comme ça, désormais, il n’y a qu’un seul secteur où on doit être vraiment vigilant ».

Pour rappel, les commerçants du marché municipal de Papeete bénéficient d’une exonération de droits de place d’une durée de deux mois à compter de leur reprise d’activité.