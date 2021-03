Plus de 1000 demandes pour motifs impérieux

Les passagers des avions doivent désormais montrer patte blanche pour entrer et sortir du territoire. Depuis le 24 février, plus de 1000 dossiers ont été déposés pour une quarantaine de vols programmés entre mars et avril. Le tourisme n’est plus un motif impérieux. Mais alors, quels types de demandes sont acceptés ou refusés et quels sont les dérogations possibles ?