Pluie : près de 140 litres d’eau au m² relevés à Teahupoo en 24 heures

Mercredi, Météo France a placé plusieurs zones du territoire en vigilance « Fortes Pluies » de niveau orange. Ce jeudi matin, l’activité est plus particulièrement marquée sur les Tuamotu centre nord.

Le temps devrait rester instable toute la journée ce jeudi et la nuit suivante, en particulier à l’Est d’une ligne Mahina / Papara prévient Météo France. Une amélioration est attendue vendredi sur la Société en cours de journée, sur les Tuamotu ouest et centre en soirée et nuit suivante et une dégradation des conditions météorologiques vers les Tuamotu de l’Est et les Gambier.

Ces dernières 24 heures, près de 283 litres au m² ont été relevés à Hitiaa, de 120 à 130 litres au m² à Papara, Afaahiti, Papearii, près de 140 litres au m² à Teahupoo.

L’épisode de fortes activités pluvio-orageuse s’accompagne de vent violent avec des rafales atteignant 80 km/h et dépassant localement 100 km/h sous les grains. Ce jeudi matin, Météo France a mesuré une rafale de près de 130 km/h du côté de Takaroa.

La mer reste très dangereuse avec des creux de 3m50 à 4m sous l’effet conjugué de la

houle de secteur Sud et de la mer générée par les vents forts.

Les autorités appellent à rester très vigilants « principalement à proximité des cours d’eau où des crues peuvent subvenir à tout moment.