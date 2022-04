Plan Français et Maths : un stage de formation des professeurs des écoles

COMMUNIQUÉ - La ministre de l’Éducation, Christelle Lehartel, accompagnée du directeur général de l’Éducation et des Enseignements, Eric Tournier, a ouvert un stage de formation consacré au plan Français et Maths, destiné aux professeurs des écoles, ce mardi matin, à la Direction Générale de l’Éducation et des Enseignements (DGEE). Inspecteurs pédagogiques, conseillers pédagogiques, directeurs et directrices d’école, ainsi que des enseignants étaient également présents.