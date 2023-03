Plaisanciers : une déclaration unique et dématérialisée mise en place

Tous les plaisanciers qui arrivent en Polynésie ont l’obligation d’établir une déclaration d’entrée et de sortie auprès de la Police aux frontières et de la Douane. Jusqu’aujourd’hui, ils devaient déposer différentes déclarations sur support papier au moment de leur arrivée et de leur départ.

Dès le 30 mars, une déclaration unique de plaisance sera mise en place pour remplacer les nombreux formulaires sur papier qui étaient transmis à chacune des administrations régaliennes.

La déclaration est simplifiée. Il s’agit désormais d’un formulaire commun. Le formulaire peut être

complété ou modifier, par le plaisancier, durant son séjour (embarquement, débarquement de personnes, date de départ, mouvements…).

Le document sera accessible en ligne à tout moment aux plaisanciers pour pré-remplir et solliciter la validation de leur déclaration. Le plaisancier pourra anticiper sa rédaction et disposera, dès la validation par les services de l’État, de l’autorisation d’entrée sur le Territoire.

Toutes les administrations de l’État en Polynésie auront, en consultation, accès à cette déclaration dans le cadre de leurs missions régaliennes respectives.