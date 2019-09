Pirae : des chiens de race sous le regard d’un expert international

Petits ou gros, ces chiens reçoivent toute l’attention de leurs maîtres. Devant ce juge international qui examine chaque animal présenté, les propriétaires peuvent obtenir un certificat de conformité au standard de la race. Un gage de qualité. Plusieurs critères entrent en compte dans l’examen morphologique des chiens : “on regarde l’extérieur du chien en statique, en mouvement. Je regarde la couleur des yeux, les dents, comment se trouve la mâchoire, est-ce qu’elle est en ciseaux, est-ce que la mâchoire est décalée…”, explique Jean-Paul Kerihuel, juge international

L’exposition permet au public de rencontrer les maîtres et de s’informer sur des races plutôt rares au fenua comme les bergers australiens ou les border collie. Ce chien de troupeau très agile est réputé pour son intelligence et son agilité. On en compte moins d’une dizaine sur le territoire

Hani est champion d’obéissance et fait la fierté de sa maîtresse : “il faut leur donner beaucoup d’activité pour utiliser à bon escient cette intelligence. Aujourd’hui enfin on peut confirmer tous nos border collie en Polynésie.”

9 groupes de chiens étaient présents dans les jardins de la mairie de Pirae. Des gros comme les bergers allemands avec leur couleur feu et noir… ou celui-ci unique avec sa robe entièrement noire…

Mais aussi des cane corso massifs également et les plus petits comme les teckels ou des Shiba Inu : “il est venu avec nous de France. Et là depuis peu on a importé un mâle de Nouvelle-Zélande et du coup on a réuni un couple”, raconte Ian Vanizette, propriétaire d’un Shiba Inu