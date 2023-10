Pilotes de père en fille, Maimiti et Marcel réunis aux commandes d’un vol pour Tahiti

Leur chemin professionnel les réunit dans un cockpit. Marcel et sa fille Maimiti vont vivre un moment riche en émotions. Un vol des plus symboliques, ensemble, pour la toute première fois de leur carrière et à destination du fenua, selon les informations transmises par certains de leurs proches aux rédactions. Un troisième membre de la famille se trouvera également à bord de l’appareil qui se posera ce lundi : Maui, le frère de Maimiti et fils de Marcel qui, devinez-le, est …pilote, mais chez Air Tahiti Nui.

Marcel et Maimiti quelques années plus tôt… (Crédit: DR)

Après avoir travaillé pour les compagnies City Jet et Hop, Maimiti Aussel a rejoint Air France en mars 2022. Elle est la première polynésienne pilote dans ses rangs et compte déjà quelque 4 000 heures de vol.

Tomana Marcel œuvre, lui, depuis 35 ans au sein de la compagnie tricolore. Il devrait tirer sa révérence en fin d’année. Il s’agira donc, pour lui, de don dernier atterrissage sur le tarmac de Tahiti-Faa’a. Un aéroport dont son propre père, Jean Aussel, a participé à la construction. Une très belle histoire de famille, unie par la passion de l’aviation.